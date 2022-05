Nét niet voor rugbyers Haarlem: finale om landstitel gaat verloren na verlenging

Het is de rugbyers van RFC Haarlem niet gelukt om landskampioen te worden. In de finale was LRC DIOK uit Leiden nipt te sterk na verlenging. De Haarlemmers verloren met 35-33.

Het was een gelijkopgaande strijd op Sportpark de Eendracht in Amsterdam. In de eerste helft kwam Haarlem op een 20-14 voorsprong na een 14-10 achterstand. Toch stond de ploeg van coach Mike Panoho halverwege achter: 20-24.

DIOK leek het na rust professioneel uit te spelen, maar in de laatste minuut zette Haarlem voor de laatste keer aan bij een achterstand van 27-20. Via een try en een raak schot eindigde de wedstrijd in 27-27.

Extra tijd

In de verlenging kwamen de Haarlemmers twee keer op voorsprong (30-27 en 33-32). Toch was het DIOK dat aan het langste eind trok in de laatste vier minuten het beslissende punt te maken.

De finaleplaats voor RFC Haarlem was al een knappe prestatie. Het was voor de Noord-Hollanders namelijk het eerste seizoen in de ereklasse.