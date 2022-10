Brood en Spelen: verslaggever wil aan het bier, maar moet eerst het ijsbad in

Verslaggever Thomas Brood werd met open armen ontvangen bij de ploeg die vorig jaar net naast het landskampioenschap greep. De training was opgedeeld in meerdere delen. Het team begon met een tackle-oefing, waarna ook aan de wedstrijdtactiek en conditie werd gewerkt.

Bal vangen

De verslaggever van NH Sport deed zijn best, maar vond de rugbytraining allerminst meevallen. "Ik heb nooit geweten dat een bal vangen zo moelijk is. Rugby is niet zo'n lompe sport als ik dacht, het is tactisch", kwam hij na de zware training tot de conclusie.

Na een training van ruimt twee uur, wil Brood aan het bier. "Je moet eerst het ijsbad in", besluit trainer Mike Panoho.