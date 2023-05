Jessica Schilder behaalt na moeizame start outdoorseizoen zilver bij Diamond League

Het was voor Schilder haar eerste outdoorwedstrijd van het jaar en het ging niet van een leien dakje. Na zes pogingen bleven slechts twee geldige afstanden staan. De beste poging, 18,85 meter, was ver weg van haar persoonlijke record: 20,24 meter.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De Volendamse haalde in maart indoor de vijfde plaats op de EK in Istanboel. Schilder doet in augustus mee aan de WK outdoor in Boedapest.