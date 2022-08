Volendam trots op 'hun' krachtpatser Jessica Schilder na Europese winst kogelstoten

In Volendam is vandaag maar een naam die over ieders lippen gaat; Jessica Schilder. De 24-jarige kogelstootster uit het dorp is namelijk de eerste Nederlandse vrouw die over een afstand van meer dan twintig meter een kogel stoot. "Ze heeft er keihard voor gewerkt", zeggen klasgenoten en sporters van haar oude club. Ze laten maar wat graag zien hoe moeilijk het is om een kogel van vier kilo 20, 24 meter te gooien.