De Queer Boekenkast: Van 'Opa's Pride' tot 'Haken in alle kleuren van de regenboog'

"Dit is absoluut onze bestseller", vertelt Thomas Philip Acid, terwijl hij 'Legends en Lattes' uit de boekenkast trekt. Het verhaal gaat over twee vrouwelijke aardwezens die besluiten barista te worden. "Vanuit het hele land komen ze hierheen om die te kopen", vertelt de eigenaar van De Queer Boekenkast in Alkmaar trots. De boekhandel is nu ruim twee maanden open en de enige boekwinkel van Nederland gespecialiseerd in queer boeken.

Want wie in De Queer Boekenkast alleen maar boeken over zware en beladen thema's verwacht, heeft het mis. "We hebben natuurlijk heel veel zelfhulpboeken voor jongeren die bijvoorbeeld worstelen met hun identiteit, maar we hebben ook luchtigere boeken."

Representatie

"Er is echt behoefte aan representatie." Want hoewel er best veel inclusieve boeken zijn, is de keuze in een gewone boekwinkel volgens Thomas vaak beperkt. "Ik heb inmiddels een aardige verzameling kinderboeken die alleen gericht zijn op inclusie en diversiteit. Er valt bij mij wat te kiezen en klanten voelen zich hier veilig. Het gaat boven verwachting goed."

In een hoekje van de boekhandel is een speciaal plekje ingericht voor Valentijn Ringelberg. Hij overleed in maart op 32-jarige leeftijd en was, naast de verloofde van Thomas, ook mede-eigenaar van de winkel. "Dat is nog steeds erg zwaar maar gelukkig sta ik er niet alleen voor; ik krijg veel hulp van vrijwilligers en van mijn moeder. Valentijn was heel trots op de winkel. Ook voor hem ga ik door. De winkel is ook een soort herinnering aan hem."

