Pride-expositie weer vernield, Alkmaarder (34) met mes opgepakt

Een 34-jarige man uit Alkmaar is aangehouden op verdenking van de vernielingen bij de Pride-expositie 'Intersekse - 1 op de 90' op het Stationsplein van Alkmaar. Verschillende portretten werden vorig weekend toegetakeld met een mes. Vanmorgen was het weer raak, meldt de politie.

Via cameratoezicht krijgt de politie deze ochtend een melding. In het centrum van Alkmaar loopt een man met een mes rond. Na een zoektocht wordt de Alkmaarder rond 7.15 uur aan de Koningsweg aangehouden.

Tijdens zijn arrestatie komt er opnieuw een melding binnen: de man zou eerder die ochtend mogelijk betrokken zijn geweest bij de vernieling van een portret op het Stationsplein. In verband met de 14e editie van Prideweek Alkmaar wordt daar een expositie gehouden met portretten van intersekse mensen.

Mes in gezichten

De vernieling van vanmorgen staat niet op zichzelf. In de nacht van zondag op maandag 22 mei werd het mes gezet in drie andere portretten. "Of de vandaag aangehouden verdachte hierbij betrokken was, wordt onderzocht", aldus de politie. In het onderzoek naar beide incidenten hoopt de politie in contact te komen met getuigen.

Christian Schouten, wethouder Diversiteit Alkmaar, is geschrokken van de vernielingen. Hij zegt mee te leven met de geportretteerden, de makers en de Alkmaarders die dit raakt. "De tentoonstelling is vanochtend voor de tweede keer vernield. Dit tolereren wij niet en stemt ons verdrietig. Het geeft wel de noodzaak van de Prideweek weer, we laten ons zeker niet afschrikken."