Twintig Amsterdamse scholen bedreigd, vier houden deuren gesloten

Het aantal scholen in Amsterdam dat online is bedreigd, is inmiddels opgelopen naar twintig. De bedreigingen begonnen gisteren bij de middelbare school Spinoza20First, waarop deze gesloten bleef. Er blijven vandaag nog vier scholen dicht in verband met de bedreigingen.

Een van die vier scholen is het Yuverta, een vmbo in Oost en West. De school heeft iedereen gisteravond geïnformeerd dat de deur vandaag gesloten blijft. Ook OBS de Notenkraker in Zuid blijft dicht. In een brief van de schoolleiding aan de ouders staat dat ook zij bedreigingen hebben gehad. "En we hebben nog geen geruststelling ontvangen van de politie hoe dit te duiden of dit kopieergedrag is of een werkelijke dreiging", schrijft directeur Antoinette van Zalinge.

Kopieergedrag

Een aantal andere scholen die bedreigingen hebben ontvangen blijven vandaag wel open. "Naar aanleiding van de schoolsluiting bij Spinoza20first, is er vandaag het nodige 'kopieergedrag' ontstaan. In de loop van de avond kwamen er meldingen binnen van dreigementen richting meerdere scholen, waaronder ook onze school.", schrijft het Ir. Lely Lyceum in Amsterdam-Zuidoost in een brief naar de leerlingen en ouders die AT5 heeft ingezien.

Na overleg met de politie, veiligheidscoördinatoren en schoolmedewerker heeft deze school besloten toch open te gaan vandaag.

Aanhouding

De politie heeft donderdag een 14-jarige Amsterdammer aangehouden voor het dreigen met een schietpartij op het Spinoza20first. De middelbare school aan de H.J.E. Wenckebachweg in Oost hield woensdag de deuren dicht vanwege de dreiging. Omdat er iemand is aangehouden heeft de school besloten vandaag weer open te gaan.