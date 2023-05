Circa twintig scholen online bedreigd, zeker vier vandaag gesloten

Verschillende middelbare scholen in de stad hebben last van kopieergedrag naar aanleiding van de online dreiging van een schietpartij eerder deze week op het Spinoza20first in Oost. De politie laat aan AT5 weten dat er op dit moment zo'n twintig scholen te maken hebben gekregen met online bedreigingen. Voor zover bekend zijn er vier middelbare scholen en een basisschool vandaag gesloten vanwege nieuwe bedreigingen.

Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

Yuverta, een vmbo in Oost en West heeft iedereen gisteravond geïnformeerd dat de school vandaag niet open gaat "Vanavond laat bereikte ons het bericht dat de school wordt bedreigd met een schietpartij. We nemen deze bedreiging serieus en hebben met de politie contact opgenomen. Hoewel we de kans op een gewelddadig incident klein achten, sluiten we uit voorzorg op donderdag 25 mei onze scholen locaties Oost en West. De politie doet nader onderzoek", schrijft de schoolleiding. De schoolleiding zal deze morgen aanwezig zijn om leerlingen die toch gekomen zijn naar huis te sturen. Ook OBS de Notenkraker sluit vandaag de deuren. Dit is een basisschool in Zuid. In een brief van de schoolleiding van de ouders staat dat ze ook bedreigingen hebben gehad. "En we hebben nog geen geruststelling ontvangen van de politie hoe dit te duiden of dit kopieergedrag is of een werkelijk dreiging", schrijft directeur Antoinette van Zalinge.

Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

Niet dicht "Naar aanleiding van de schoolsluiting bij Spinoza20first, is er vandaag het nodige 'kopieergedrag' ontstaan. In de loop van de avond kwamen er meldingen binnen van dreigementen richting meerdere scholen, waaronder ook onze school.", schrijft het Ir. Lely Lyceum op het Ravenswaaipad in Zuidoost in een brief naar de leerlingen en ouders die AT5 heeft ingezien. Na overleg met de politie, veiligheidscoördinatoren en schoolmedewerker heeft deze school besloten toch open te gaan vandaag. "Uiteraard zijn wij extra alert en nemen wij zichtbare en onzichtbare maatregelen om de veiligheid van alle leerlingen en medewerkers te kunnen waarborgen." Ook het CSB op de De Cuserstraat in Buitenveldert heeft bedreigingen gehad, maar blijven wel open vandaag. "We hebben maatregelen genomen en hebben extra beveiliging ingehuurd. Vervelend dat het moet", aldus een medewerker van de school tegen AT5.

Aanhouding De politie heeft donderdag een 14-jarige Amsterdammer aangehouden voor het dreigen met een schietpartij op het Spinoza20first. De middelbare school aan de H.J.E. Wenckebachweg in Oost hield woensdag de deuren dicht vanwege de dreiging. Omdat er iemand is aangehouden heeft de school besloten vandaag weer open te gaan. In een bericht dat rondging op sociale media stond een dreigement over een schietpartij die zou plaatsvinden op die school. 'Kijk uit voor mensen op spinoza20first!! Tussen 13:00 en 14:00 uur'. De school liet eerder vandaag weten morgen ook de deuren gesloten te houden, maar opent na de arrestatie weer de deuren. "Je weet nooit zeker of iemand die is opgepakt ook echt daadwerkelijk de dader is, maar volgens de politie is het iemand die heel erg gelinkt is aan de situatie", aldus rector Jan Paul Beekman. Toch gaat niet iedereen naar school vandaag. Een vader laat aan AT5 weten dat zijn dochter vandaag toch thuis blijft omdat ze zich niet veilig voelt.

Ouders van kinderen op middelbare scholen in de stad. Mochten jullie ook informatie hebben ontvangen van de school over al dan niet sluiten vanwege bedreigingen. Laat het ons weten via Whatsapp: 06-51190938