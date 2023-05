Vinden Alkmaarders de invoer van een referendum ook een goed idee?

Naar de mening van de kiezer wordt voortaan beter geluisterd, belooft het nieuwe bestuur van Alkmaar. Om de wensen van inwoners meer in het beleid te laten doorklinken, houdt de gemeente een referendum over een vuurwerkverbod. En er komen in de toekomst meer referenda. Waar zouden Alkmaarders nog meer over willen meestemmen?

Ook zijn er wensen voor een referendum over het lokale klimaatbeleid en meer groen in de stad. "Duurzaamheid is heel belangrijk, zeker voor de lange termijn. Alkmaar moet ook leefbaar blijven voor onze volgende generatie."

Ruim 29 procent van de stemmers in de Facebookgroep 'Nieuws uit Alkmaar en omgeving' wil een referendum over de komst van een azc aan de Robonsbosweg. Anderen maken zich meer zorgen om de woningnood. Een aantal van de stemmers zou een volksstemming willen om woningen van leegstaande winkelpanden te maken.

De jeugd zit minder op zo'n verbod te wachten. "Ik vind dat vuurwerk gewoon legaal moet zijn", reageert een groepje jongeren in de Langestraat. Maar dat is niet het enige onderwerp waar Alkmaarders zich druk om maken.

Vuurwerkoverlast is voor veel Alkmaarders een punt van discussie, blijkt uit een poll van NH op Facebook. Meer dan de helft zou daarvoor naar de stembus gaan. Een winkelende vrouw in het centrum reageert: "Afschaffen dat rotvuurwerk! Mijn honden hebben er veel last van. En mijn katten ook, die zie ik ook nergens meer dan. Als er een referendum komt, ga ik zeker stemmen."

Alkmaar heeft in het nieuwe coalitieakkoord aangekondigd burgers meer bij het lokale beleid te willen betrekken. Dat gaan ze doen met onder meer referenda. De eerste staat gepland voor 2024. Alkmaarders mogen dan stemmen over een vuurwerkverbod. De uitslag daarvan zal bindend zijn, belooft het college.

Een andere vrouw zou haar stem graag gebruiken om fietsers uit de winkelstraten te weren. "Ze mogen van mij wel een referendum houden over al die fietsers in de Langestraat. Dat over de stoep fietsen, vind ik heel irritant."

Daar is niet iedereen het over eens. Een aantal van de ondervraagden pleit juist voor meer fietsenstallingen in de stad. "We hebben nu de Laat, die hele straat is voetgangersgebied geworden. Dat vind ik hartstikke mooi, maar ze vergeten plekken te maken waar mensen hun fiets neer kunnen sodemieteren", reageert de bekende Alkmaarse straatmuzikant Bertje Doperwtje.

Niet raadgevend, maar bindend

De meesten zien dus wel iets in zo'n volksraadpleging. Als er dan ook maar naar wordt geluisterd. "Het middel vind ik heel goed, maar dan moet het wel een wettig referendum zijn. Dus niet alleen om iets te onderzoeken", reageert een vrouw op straat.

Toch zijn er ook Alkmaarders die vooral nadelen zien. "Mensen hebben met de verkiezingen al de gelegenheid een keuze te maken. Om daar weer een ander vehikel bij te introduceren, vind ik rommelig", zegt een man.

Straatartiest Bertje Doperwtje reageert huiverig op volksraadplegingen: "Ik geloof helemaal niet in die referenda. Als je een referendum over de doodstraf zou houden, denk ik dat veel mensen daar voor zouden stemmen. Terwijl dat echt geen goed idee is."