Purmerenders proberen hoogbouw tegen te houden met referendum

Hun belangrijkste bezwaar geldt de hoogte van de drie torens met 15, 17 en 19 verdiepingen. Tevens willen de bezwaarmakers een groene muur aan de kant van het spoor, zodat bewoners aan de overkant van het spoor niet tegen een grijze wand hoeven aan te kijken.

De achterliggende reden voor hun initiatief is de angst dat het plan de identiteit van het oude stadje zal aantasten. Bovendien voorzien zij allerlei overlast van parkeerders , verkeersdrukte, windhinder en schaduwwerking.

Referendum, hoe werkt het?

Twee dagen voor aanvang van de raadsvergadering van 23 februari moeten de initiatiefnemers een officieel verzoek indienen, waarvoor 200 mensen in het stadhuis hun handtekening moeten zetten. De raad beslist in de vergadering van 23 februari of het verzoek voldoet aan de regels. Is dat positief dan volgt een definitief verzoek waarvoor nog eens 775 handtekeningen ter plekke gezet moeten worden. Het definitieve besluit over het bestemmingsplan wordt uitgesteld.