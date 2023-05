Treurige bedoening bij vogelparadijs De Putten: amper sterns door vogelgriep

Normaal gesproken stikt het van de sterns, maar nu is het een treurige bedoening bij natuurgebied en vogelparadijs De Putten. Duizenden sterns, die je kan herkennen aan hun zwarte kop en lange snavel, zouden nu moeten broeden in het natuurgebied, maar door een uitbraak van de vogelgriep vorig jaar er is amper een stern te bekennen. "Wij maken ons grote zorgen."

Lea van der Zee van Natuurmonumenten bij De Putten - NH Media / Kelly Blok

Natuurgebied De Putten, dat ligt tussen Petten en Schoorl, staat bij kenners ook wel bekend als hét vogelparadijs. Nu telt Lea van der Zee, gebiedsmanager Noord-Holland Noord van Natuurmonumenten, op een zonnige middag amper vijftig sterns. "Dit is bij lange na niet de aantallen die we hadden moeten hebben." In 2021 telden vogelaars maar liefst 2000 broedparen in het natuurgebied, maar daar kwam vorig jaar een eind aan door een grote uitbraak van de vogelgriep. Terwijl de sterns eigenlijk hadden moeten broeden en nieuw leven zouden verwelkomen, stonden Lea en haar collega's de beestjes te rapen die de vogelgriep niet hadden overleefd. "In juni hebben we toen 400 sterns geraapt", vertelt ze bedroefd. Geen kuikens Het is dan ook een treurig beeld bij het natuurgebied. Lea pakt haar verrekijker om wat beter te kijken naar de sterns, maar eigenlijk is het niet nodig. Van zo'n honderd meter afstand is al te zien én te horen dat er weinig van zijn. Daarnaast is, van de enkele sterns die er zijn, ook niemand aan het broeden. "We hebben geen broedparen op dit moment. De kolonies zitten op Texel of vestigen zich in de Zeeuwse delta. De vogels hier zijn vogels die op doortrek zijn of ze hebben voedsel uit de Noordzee gehaald en zijn hier even aan het rusten", vertelt Van der Zee. In onderstaande video inspecteert gebiedsmanager Lea de enkele sterns bij het natuurgebied De Putten (tekst gaat door onder de video).

Bijna geen sterns meer bij natuurgebied De Putten - NH Nieuws

Na een rondje langs het gebied te hebben gelopen, concludeert Van der Zee dat er nu geen dode sterns liggen. Toch is er nog geen reden voor optimisme. Het kan nog jaren duren voordat er weer honderden sterns rondfladderen en broeden bij het natuurgebied. "Dat is heel intens. En dat er nu zo'n leegte is doet ons veel verdriet", vertelt Lea dan ook, terwijl ze De Putten bestudeert. Oplossing Lea en haar collega's van Natuurmonumenten houden het gebied goed in de gaten. Er wordt speciaal gelet op dode sterns die in het gebied kunnen liggen. "Die ruimen we zo snel mogelijk op om verspreiding tegen te gaan", vertelt Lea van der Zee.

"Er ontbreekt een landelijke aanpak tegen vogelgriep" Lea van der Zee, gebiedmanager Natuurmonumenten