Vogelgriep zaait dood en verderf onder de sterns

Een nieuwe variant van de vogelgriep maakt de afgelopen weken veel slachtoffers in de sternkolonies in Noord-Holland. Nadat eerder eenden en ganzen het slachtoffer waren, sterven nu honderden prachtige sterns.

Het is een super treurig gezicht: prachtige sterns, elegantere vogels vind je bijna niet in de Noord-Hollandse polders, die dood liggen in het gras. Zo uit de lucht gevallen. Roelf Hovinga komt het nu heel vaak tegen. "Het zijn er inmiddels honderden. Zo jammer, juist nu in het broedseizoen. We vinden ze zelfs dood vlakbij hun nest. De eieren inmiddels koud en dood. Een verloren broedseizoen."

"Het is echt een drama", gaat hij verder. "Vooral op Texel is een grote sternkolonie weggevaagd. We hopen dat de kokmeeuwen en visdiefjes gespaard blijven."

Dode vossen

Het is opvallend dat de vogelgriep opeenvolgend slachtoffers maakt onder verschillende vogelsoorten. Deze winter en dit voorjaar waren het vooral ganzen die dood werden gevonden. Eerst de zwart-witte brandganzen en daarna grauwe ganzen. Er zijn inmiddels ook dode vossen gevonden en marterachtigen die aan de vogelgriep zouden zijn gestorven. Dat betekent dat het virus van vogels kan overgaan op zoogdieren.

Als je dode vogels en andere dieren vindt kan je ze beter laten liggen. Kom nergens aan en waarschuw het Landelijk Meldpunt voor Dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188 als je in een bepaald gebied meer dan drie dode vogels bent tegengekomen.