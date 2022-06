Een groot raadsel: meer dan 400 dode zeevogels op Texel

In het natuurgebied De Petten vlakbij Den Hoorn op Texel en bij de naastgelegen Mokbaai is een enorme hoeveelheid dode grote sterns gevonden. Normaliter rusten de zeevogels hier uit voordat ze weer op jacht gaan naar vis, maar nu zijn er al meer dan 400 dode vogels opgeraapt. Waarom het er zoveel zijn, is een groot raadsel.

Vogelinformatiecentrum Texel

Het Vogelinformatiecentrum Texel vermoedt dat de vogels zijn overleden door de vogelgriep, daar wijzen de symptomen namelijk op. De vogels tonen hezelfde gedrag als watervogels, zoals eenden, waarvan bekend is dat ze de vogelgriep hebben. "De grote sterns maken spastische bewegingen en schudden met hun kop. Kort daarna overlijden ze", legt Marc Plomp van Vogelinformatiecentrum Texel uit. "Bij bijvoorbeeld eenden en ganzen zien we hetzelfde gedrag wanneer ze de vogelgriep hebben." Uitzonderlijke situatie De vogelgriep komt in Nederland jaarlijks voor, maar normaal gesproken vooral in de winter. Het treft met name watervogels, niet zeevogels zoals de grote stern. Dus waarom dit jaar zo veel grote sterns overlijden, is een groot raadsel. Daarom is het belangrijk om achter de doodsoorzaak van de vogels te komen.

Grote getale grote sterns zijn opgeruimd en worden onderzocht - Vogelinformatiecentrum Texel

Inmiddels zijn honderden dode grote sterns opgeruimd. Enkele daarvan zijn opgestuurd naar een laboratorium. Daar wordt onderzocht of de vogels daadwerkelijk aan de vogelgriep zijn overleden en waarom het onder deze vogels zo snel verspreidt. "Ruim negentig procent van de dode vogels die we hier vinden zijn grote sterns", legt Marc uit. In Texel zijn ook enkele dode kokmeeuwen gevonden. Marc vermoedt dat die zijn overleden door het pikken van vis van de sterns. "Zij leven in elkaars gebied. Dus als het echt om de vogelgriep gaat, verspreidt het snel naar de kokmeeuwen." Frankrijk en Engeland De sterfte is nu al een week bezig en gebeurt ook in andere delen van Europa. "Opmerkelijk genoeg gaan in Frankrijk ook kolonies grote sterns dood, net als hier. In Engeland sterven juist weer veel jan-van-genten." Een verklaring hiervoor heeft Marc niet.

Vogelinformatiecentrum Texel

In natuurgebied De Petten worden waarschuwingsbordjes geplaatst om mensen te attenderen op de dode vogels. Bezoekers van het natuurpark worden verzocht afstand te houden van de overleden dieren. "Mensen kunnen het virus namelijk verspreiden", verklaart Marc. "Als een wandelaar bijvoorbeeld het dode vogeltje met een laars een zetje geeft, komen de bacteriën op de zool. De wandelaar loopt verder en staat onbewust op eten van vogels. Zo verspreidt het virus zich onzichtbaar." Over op de mens Het is niet bewezen dat het virus gevaarlijk is voor mensen. Wel kan het overgedragen worden op de mens. "Maar dat gebeurt alleen na heel intensief contact met de dieren, zoals in de pluimveesector." Toch benadrukt Marc eens te meer: "Laat de vogels met rust".

Vogelinformatiecentrum Texel