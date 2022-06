Vogelgriep heerst nog altijd: Juna, Kwekkie en Gerrit uit voorzorg naar binnen

Er is een uitbraak van het besmettelijke vogelgriep op de Matjedor in Wervershoof. Bewoner Martijn Pennekamp ontdekte afgelopen weekend een dode en enkele besmette ganzen in de sloot voor zijn huis. De dieren zijn opgehaald door de Dierenambulance en gedood bij de Bonte Piet in Midwoud. Tegelijkertijd vreest hij voor het lot van zijn Streicher eenden Juna, Kwekkie en Gerrit.

Bij vogelopvang De Bonte Piet in Midwoud zijn ze bekend met de verhalen. "Normaal gesproken stopt de vogelgriep als het wat warmer weer wordt, maar dit jaar gaat het maar door", zegt Marlies Testroote. "Waarschijnlijk omdat het een virus is dat zich aanpast."

Want sinds een maand of twee heeft de familie Pennekamp gezinsuitbreiding in de vorm van Juna, Kwekkie en Gerrit. "Ze zwommen net sinds een week buiten. Maar met die vogelgriep heb ik ze toch maar binnen gehaald."

Een klein onderzoek op Google bracht al snel opheldering: vogelgriep. "Daar schrok ik wel een beetje van, want het is een vrij dodelijke ziekte. In delen van Nederland worden hele stallen ontruimd als er vogelgriep wordt ontdekt. Ik was vooral bang dat onze eenden zouden worden besmet."

Afgelopen weekend zag Martijn Pennekamp - bewoner aan de Matjedor - een dode gans in de sloot drijven. "Dat leek me niet fijn, omdat onze eenden daar ook zwemmen. Dus heb ik hem op de kant gelegd. Toen zag ik twee andere ganzen raar bewegen met hun hoofd. Ik kon ook zo naar ze toe varen en ze bewogen amper."

De dierenverzorgers staan machteloos. "We kunnen niets doen. Sterker, omdat het zo besmettelijk is, mogen de dieren niet eens naar binnen. Want dan kunnen ze de gezonde dieren besmetten en dan is het leed niet te overzien. Ze komen hier in een apart verblijf binnen. Meestal kunnen we niets meer doen en moeten we euthanasie laten plegen."

Er komen nog altijd zo'n twee tot drie keer in de week vogels met vogelgriep binnen bij De Bonte Piet. Vogelgriep komt vooral voor bij pluimvee, watervogels en loopvogels. Het is een neurologische aandoening, waardoor de dieren vaak met hun hoofd draaien en dronken lijken.

Waarschuwen

Pennekamp waarschuwt zijn dorpsgenoten om bij het zien van deze symptomen de Dierenambulance te bellen en in het geval van dode dieren de gemeente via de Fixi-app op de hoogte te brengen. "En in de ontlasting van ganzen zitten veel ziekmakende bacteriën, dus kijk uit met honden en katten."

Juna, Kwekkie en Gerrit moeten zich de komende dagen nog zien te vermaken in het hok. "Ze zijn wat onrustig, willen het water in", ziet Pennekamp. "Ik hoop dat het snel weer over is. Het zou zonde zijn als we afscheid moeten nemen van eenden waar we al acht weken veel plezier aan beleven."