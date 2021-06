Vogeldrama bij kolonie grote sterns door noodweer: "Eieren en kuikens onder water"

Tientallen en misschien wel honderden vogels overleven het naar alle verschijnlijkheid niet in De Putten, op de grens van Petten en Schoorl. Door de extreme regenval is het toevluchtsoord van de grote stern grotendeels ondergelopen. Natuurmonumenten spreekt van een slagveld onder deze beschermde vogelsoort: "Nesten met eieren liggen onder water, kuikens staan tot hun buik in het water. Ik weet niet of ze het gaan redden."

Het was behoorlijk schrikken voor Marcel Groot van Natuurmonumenten toen hij zag hoeveel regen er was gevallen: "Honderd liter op een vierkante meter, daar kun je niet tegenop pompen." Het gevolg is dat grote delen van de aangelegde eilandjes in De Putten onder water staan. "Als ik het zo bekijk dan is het een drama. Hoe groot weten we nog niet Onderzoekers komen morgen met drones de schade opnemen."

Terugkeer?

Met jaarlijkse meer dan 2.000 broedparen is de Putten samen met Texel één van de belangrijkste broedplaatsen van de grote stern in Europa. "Ze hebben hier rust. Er kunnen geen vossen bij en het 'restaurant' ligt aan de andere kant van de dijk. Ze komen vaak in grote groepen. Als er iets is wat ze niet aanstaat dan gaan ze weer naar een volgende plek, maar dat verwachten we niet. Ik hoop dat ze volgend jaar wel weer terugkomen."