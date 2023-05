Eindelijk in de zon op het 'Spaanse' balkon: unieke Gaudi-flat na twee jaar klaar

"Of de sangria klaar staat? Nee hoor, witte wijn is ook goed." Een beetje feest is het wel voor de bewoners van de Hendrik Baskeflat in Den Helder. Ze kunnen na bijna twee jaar eindelijk weer hun balkon op. Het gebouw uit de jaren 70 is omgetoverd in de stijl van de Spaanse architect. En voelt het een beetje als Barcelona voor bewoner Francien Buyvoets? "Ha nou, ik ben daar geweest. Ik vind de vergelijking wat overtrokken, maar het is echt prachtig."

"Heerlijk om weer het balkon op te kunnen", verzucht Jan Postma. Hij woont op de derde verdieping van de Gaudi-flat. "Het voelde alsof ik twee jaar in de gevangenis heb gezeten." Alle balkons zijn tijdens de werkzaamheden gesloten geweest voor de veiligheid. Groot is de opluchting ook bij Francien Buyvoets van de vijfde verdieping. "Eindelijk gingen die deuren open. Iedereen begon meteen schoon te maken. Ik denk dat flat nog nooit zo schoon is geweest. Ik heb veel meer ruimte en mijn zicht op het wad is veel beter. Heel tevreden."

Trots

De buitenkant van de Gaudi-flat is opgebouwd van betondelen die met een 3D-printer zijn gemaakt. Het project is uniek in de wereld en dus is het niet verwonderlijk dat het nationale en internationale aandacht krijgt, laat de woningstichting trots weten. "Nog nergens is voor zo’n groot complex gebruik gemaakt van geprint materiaal. Er is een opname gemaakt voor programma How’s it’s Done. Eind december is dit op nationale tv uitgezonden."

In de video laat Francien Buyvoets haar vernieuwde balkon zien.