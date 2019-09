Gaudi in Den Helder? 3D-printer geeft gedateerde flats 'mediterrane' make-over

DEN HELDER - Ze ogen gedateerd en een beetje aftands, de twee jaren '70-flats aan de Hendrik Baskeweg in Den Helder. Toch is die troosteloze aanblik snel verleden tijd, want vanaf volgend jaar worden de 154 appartementen met behulp van een 3D-printer gerenoveerd. En dat is volgens aannemer Bruil een wereldprimeur.

"We stonden op een goed moment voor de vraag wat we met de flats zouden doen", licht Ton op 't Ende van Helder Vastgoed op de site van Bruil toe. "Nog tien jaar laten staan en dan plat schuiven of ze aan de buitenzijde zodanig 'upgraden' dat de flats nog veertig jaar meekunnen?"

Hypermoderne robot

De keuze viel op de laatste optie, omdat dat duurzamer is dan nieuwbouw, maar ook omdat Bruil de opwaardering van de flatgebouwen in razend tempo kan realiseren. Vanaf december, als Bruil haar fabriek in Veenendaal opent, zal een hypermoderne robot dagelijks golvende gevelelementen, balustrades en kolommen gaan printen.

Om de flats te moderniseren zijn in totaal zo'n 1.200 elementen nodig. Daarmee is het volgens Bruil 'wereldwijd het grootste project tot dusver op 3D-betonprintgebied'. Per week 'rollen' er minimaal 30 gevelelementen uit de printer, wat ruim voldoende zou zijn om het bouwtempo bij te benen.

Net zo sterk

Aan de binnenkant van de flatwoningen verandert niets, maar de bewoners krijgen wel grotere balkons. Daar kunnen ze volgens Helder Vastgoed met een gerust hart van het zonnetje genieten, want 'uitvoerige proeven hebben aangetoond dat de geprinte betonelementen qua sterkte niet onderdoen voor traditioneel vervaardigde producten."

De golvende elementen, die sterk aan de stijl van de Spaanse kunstenaar Gaudi doen denken, geven de flat volgens de ontwikkelaar een 'moderne uitstraling'.