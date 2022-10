'Barcelona' in de Noordkop: betongeprinte Gaudi-balkons krijgen langzaam vorm

Het begint er eindelijk een beetje op te lijken: langzaam aan veranderen de Helderse flats aan de Hendrik Baskeweg in 'Gaudi'-flats. Dat gebeurt met glooiende 3D-geprinte betondelen. Een wereldprimeur als grootste 3D-printproject. Woningstichting Den Helder wilde de jaren '70 flats graag behouden en opknappen, maar hoe? "Of de architect wel eens in Barcelona was geweest? Nou, dat was-ie!"

Gaudi-flat Den Helder - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

De eerste grote betonnen delen staan al op de gevel. Het heeft meteen al iets mediterraans, vindt ook een bewoner van de flat: "Het wordt mooi. Dit zie je ook in Spanje." Het uitzicht zorgt voor een grote glimlach bij directeur Robbert Waltmann van Woningstichting Den Helder, die opdracht heeft gegeven voor de verbouwing. "Als het zonnetje er zo op staat, dan voel het inderdaad een beetje alsof je in het buitenland bent, een beetje mediterrané." Slagroom Het werk heeft flink wat vertraging opgelopen. Dat komt vooral, omdat het 3D-printen van de golvende betondelen helemaal nieuw is. "Je moet het zien als een bakker die slagroom spuit", vertelt opzichter Axel Boon. "Een grote printer met een slagroomkop spuit allemaal laagjes op elkaar. Het is niet zoals standaard beton; lekker recht en maatvast. Het is wennen, maar heel mooi. Het is het eerste project dat zo gemaakt wordt, dus heel uniek." Tekst gaat verder onder de foto en verwijzing.

NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Omdat het werk veel langer duurt, is het niet voor alle bewoners een fijn vooruitzicht nog langer te moeten wachten. Ed de Boer, bijvoorbeeld, woont helemaal bovenin op de hoek. "Er wordt weinig rekening gehouden met de bewoners. Sinds maart kunnen we de balkons niet meer op, de ramen zijn inmiddels grijs van het stof." Snikheet/ijskoud De Boer wijst naar zijn flat op de hoek. "Van de zomer was het snikheet in de flat. De balkondeur is dichtgeschroefd voor de veiligheid. Kijk, de buitenmuur is helemaal kaal. Alleen een betonnen muur. Er is helemaal geen isolatie meer en nu zit ik in de kou. Zeker met een noordoostenwind is het ijskoud. Wie betaalt straks de extra stookkosten?"