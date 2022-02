Twee oude flats in Den Helder staan aan de vooravond van een grootse metamorfose. Met 1.400 geprinte, betonnen elementen krijgen de appartementen een volledig nieuw uiterlijk in mediterrane sferen. Het is, zeggen de betrokken partijen, nog nergens in de wereld op deze schaal gedaan.

Grootste project ter wereld met geprinte betonelementen voor Helderse flats - NH Nieuws

"We staan bij de flats aan de Baskeweg in de wijk de Schooten in Den Helder", vertelt directeur Robbert Waltmann van Woningstichting Den Helder. "Het zijn 154 appartementen in twee gebouwen. Ze zijn dik 50 jaar oud. Het is tijd voor een nieuw uiterlijk, een complete make-over." Het project voor de komende renovatie begon zo'n vijf jaar geleden. Architect Ron van Leeuwen van bureau Kokon uit Rotterdam was al bekend met Den Helder en ging aan de slag. "We hebben eerder in de wijk De Schooten al seniorenwoningen opgeknapt, ook in mediterrane sferen. Dat was 15 jaar geleden. Ook hebben we al heel wat flatgebouwen opgeknapt, ook in Den Helder. Vijf jaar terug werd voor het eerst gesproken over het printen van beton. En toen hebben wij een plan gemaakt." Beton Daarvoor was wel een bedrijf nodig dat de elementen kon printen. De firma Bruil in Veenendaal werd gevonden. Na jaren ontwikkelen is begonnen met de productie. "Het is voor iedereen heel gaaf dat dit moment nu aanbreekt. Het is een innovatief project", zegt commercieel directeur Gerard van Engelenburg. "Tijdens het proces heb je ook wel eens te maken met teleurstellingen, maar dit is gewoon heel gaaf." Tekst gaat verder onder de foto.

Kokon Architecten en Stedebouw

In het bedrijf staan de eerste vijftig betonnen elementen klaar. "Het indrukwekkende is dat we in totaal 1.400 elementen moeten maken in een relatief korte doorlooptijd", legt Van Engelenburg uit. "Het voordeel van printen is dat je geen bekisting hoeft te maken om beton te storten, dat scheelt afval. We kunnen direct vanaf tekening printen. En je hebt meer 'vorm vrijheid'." En dat laatste was waar Ron van Leeuwen naar op zoek was. Voor de flats in Den Helder heeft hij zich laten inspireren door de werken van architect Gaudí in Barcelona. "Als ik eerlijk ben, vind ik de flats nu erg armoedig, lelijk mag je bijna niet zeggen in de architectuur. Toen hebben wij gekeken: wat vinden we nu echt mooi? We kwamen uit bij Casa Mila in Barcelona. Maar wat was er dan mooi? Dat wilden we overbrengen naar Den Helder. Dus van het lelijkste gebouw het mooiste maken, dat was onze doelstelling." Duurzaam "De appartementen zijn qua uiterlijk verouderd", zegt Robbert Waltmann. "Maar tegelijk zijn het hele goede, ruime appartementen. We kunnen zo'n flat nu nooit meer voor die prijs bouwen." Want de renovatie is nu niet goedkoop, maar zonder de printtechniek was dit ontwerp onbetaalbaar geweest. "Door de golvende vormen komt er veel meer variatie, mensen krijgen grotere balkons en het wordt een veel mooier gebouw", zegt architect Ron van Leeuwen. "We kunnen zo de levensduur verlengen met zo'n 50 jaar. En dat is eigenlijk het meest duurzame wat je kan doen. Het is mooi dat het nu gaat beginnen, maar als het af is wordt het helemaal 'kicken' om het maar in het Nederlands te zeggen." Tekst gaat verder onder de foto.

Kokon Architecten en Stedebouw