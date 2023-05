AZ speelt met eerste aanwinst in op eventueel vertrek van Kerkez

De eerste Alkmaarse zomertransfer is een feit. AZ heeft zich voor het nieuwe seizoen versterkt met David Møller Wolfe. De Noorse linksback komt over van SK Brann. En Møller Wolfe tekende maandagmiddag een contract voor vijf jaar.

Met tachtig officiële wedstrijden heeft David Møller Wolfe de nodige ervaring op het hoogste niveau in Noorwegen. De 21-jarige verdediger moet aan de linkerkant de concurrentie aangaan met Mees de Wit en Milos Kerkez. Al is de vraag of de Hongaar volgend seizoen nog in Alkmaar te bewonderen is. Zo zou het Portugese Benfica nadrukkelijk hengelen naar de diensten van Kerkez.

Voorsorteren

"We zijn altijd op diverse scenario's aan het voorsorteren", vertelt algemeen directeur Max Huiberts daarover op de website van de Alkmaarse club. "Op het moment dat er dan zo'n mooie optie op ons pad komt, moeten we niet te lang wachten. Dat wil nog niet zeggen dat er al een speler weg is."

