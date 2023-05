Winnend AZ houdt druk op Ajax na gemakkelijke middag tegen NEC

Een gemakkelijke middag voor AZ op bezoek bij NEC. Zonder de steun van uitfans werd het 3-0 voor de Alkmaarders. Grote man was Jesper Karlsson met twee goals, Jordy Clasie scoorde de andere treffer. Door de overwinning is plek vier zeker en is de derde plek ook nog binnen bereik.

AZ was er na de Europese kater (binnen en buiten het veld) erop gebrand om zich te herstellen in de eredivisie. De intenties van de Alkmaarders werden in de openingsfase meermaals duidelijk via schoten van Sven Mijnans (op Jasper Cillessen) en Jesper Karlsson (net naast). De Zweed was even later wel trefzeker. Vangelis Pavlidis legde de bal breed op Karlsson en hij verschalkte Cillessen: 0-1.

Karlsson dacht ook het eindstation van de tweede Alkmaarse treffer te zijn, maar daar stak de VAR een stokje voor. In aanloop naar het doelpunt bleek Myron van Brederode, die Jens Odgaard verving, buitenspel te staan. Die verdubbeling van de voorsprong kwam er vlak voor rust alsnog. Jordy Clasie zette een aanval op, vond Pavlidis en schoot raak: 0-2.

