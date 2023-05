Na 16 maanden blessureleed maakt 'dankbare' AZ'er Jorn Berkhout zijn rentree: "Trots"

"Ondanks de nederlaag is mijn invalbeurt persoonlijk wel een hoogtepunt", vertelt Jorn Berkhout met een glimlach voor de camera. "Het was een heel moeilijk en emotioneel anderhalf jaar."

Onduidelijkheid

De laatste wedstrijd van Berkhout was in januari 2022. Daarna raakte hij geblesseerd aan zijn schaambeen en lies. Zijn kwetsuur kende lange tijd onduidelijkheid en veel schot zat er niet in zijn revalidatie. Trainer Maarten Martens maakte het van dichtbij mee en weet helaas als geen ander hoe het is om langs de kant te staan. Tijdens zijn voetballoopbaan was de Belg meermaals geblesseerd. Nu gunde hij zijn pupil vrijdagavond een invalbeurt. "Ik vind het heel knap hoe hij met z'n revalidatie is omgegaan."

