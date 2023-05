Jong AZ duikelt naar rechterrijtje na nederlaag tegen ADO Den Haag

Het is Jong AZ niet gelukt om het seizoen te eindigen in het linkerrijtje. Met 0-2 verloren de Alkmaarse jonkies in eigen huis van ADO Den Haag. Daardoor eindigt de ploeg van de afscheidnemende trainer Maarten Martens het seizoen als elfde. De goals kwamen van de Haagse spelers Thomas Verheydt en Joël Zwarts.

Thomas Verheydt scoorde de openingsgoal - Pro Shots / Vincent de Vries

Bij de laatste wedstrijd van Martens als trainer van Jong AZ zag de Belg dat de Hagenezen een stuk sterker waren. Zo was de eerste kans voor ADO Den Haag. Martens kwam met de schik vrij, nadat een kopbal van Thomas Verheydt net naast ging. Boy Kemper had even later een vrije kopkans. Zijn kopbal werd schitterend gekeerd door Sem Westerveld, die terugkeerde in de basis na blessureleed. Het was dan ook niet verrassend dat ADO op voorsprong kwam. Amir Absalem gaf voor en Verheydt kopte nu wel raak: 0-1. Vlak voor rust kreeg Mexx Meerdink, die gisteren nog meespeelde bij AZ tegen West Ham United, een vrije schietkans. Alleen ging zijn schot naast. Tekst gaat verder onder de foto.

Joel Zwarts juicht na de 0-2 - Pro Shots / Vincent de Vries

De Alkmaarse jonkies lieten zich na de rust iets meer zien. Eerst schoot de ingevallen Ernest Poku naast het doel en even later eindigde een inzet van Yusuf Barasi in de handen van doelman Hugo Wentges. Jorn Berkhout maakte nog zijn rentree na 16 maanden blessureleed. Veel kansen volgden er niet in de rest van de wedstrijd, maar ADO besliste het wel vlak voor tijd. Joël Zwarts maakte de 2-0 en bezorgde Dick Advocaat een overwinning. Even daarvoor had Poku de gelijkmaker op zijn schoen, maar dat was niet aan hem besteed. Het tijdperk van Martens bij Jong AZ eindigde dus met een nederlaag. Opstelling Jong AZ onder video.

Maarten Martens is heel teleurgesteld over verlies tegen ADO Den Haag - NH Nieuws

Opstelling Jong AZ: Westerveld; Postma (Kwakman/56), Goes (Twisk/46), Engel (Berkhout/75), Esajas (Kewal/75); Schouten, Buurmeester, De Jong; Griffith (Reverson/85), Meerdink (Poku/46), Barasi