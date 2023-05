Bloemendaalse strandtenten: geliefd, maar ook berucht

Strandtent Bloomingdale in Bloemendaal aan Zee is afgelopen nacht volledig verwoest door een grote brand. Meer dan 20 jaar lang zat de populaire strandtent op het Bloemendaalse strand. Een bij velen geliefde plek om te chillen en te feesten. Maar in de loop der jaren liepen die feesten een aantal keer flink uit de hand.

Tijdlijn tot 2018: strandrellen Bloemendaal aan Zee - NH Nieuws

Bloomingdale en andere strandtenten op het strand van Bloemendaal staan al jaren bekend om hun grote feesten. Alleen ontsporen die feesten de laatste jaren steeds vaker. Daarom grijpt de gemeente Bloemendaal in 2019 in. De burgemeester besluit dat er strenge regels voor VIP-tafels moeten komen in de strandtenten. Volgens hem pochen criminelen aan de VIP-tafels vaak met grote hoeveelheden drank. Ook ronselen ze volgens de burgemeester jongeren voor criminele activiteiten. Vechtpartijen Op 13 april 2014 loopt een feest op het Bloemendaalse strand uit op een grote vechtpartij. "Mensen liepen door elkaars VIP-zones, en niet via de aangewezen gangpaden", aldus een geschrokken feestganger die avond. Twee mannen krijgen het met elkaar aan de stok met als gevolg een massale vechtpartij, rondvliegende flessen wodka en meubilair dat ingezet wordt als stormram. Een jaar later, op 19 april 2015 gaat het weer mis. Een jongen wordt na afloop van een feest bewusteloos geslagen. Hij wordt op het strand behandeld door de ambulance en kan daarna naar huis. Omdat niemand aangifte wil doen, mag iedereen gaan. ME grijpt in In 2017 moet de politie een aantal keer ingrijpen op het strand. Op 28 mei probeert de Mobiele Eenheid (ME) het strand leeg te vegen omdat er veel te veel mensen op het Bloemendaalse strand zijn. Het gaat er hardhandig aan toe. Op Facebook wordt gesuggereerd dat er meer kaarten verkocht zijn voor een festival dan dat er plek is. Sommige bezoekers weigeren te vertrekken en dat leidt tot rellen op het strand. De politie arresteert tien mensen. Op 3 september van dat jaar worden er twee jongens door een groep belaagd als ze na een feest op de parkeerplaats aan de Zeeweg staan. Ze lopen ernstige verwondingen op. De politie is er snel bij en weet twee mensen aan te houden. Tekst gaat door onder de foto.

Steekpartij Bloemendaal 8 april 2018 - Inter Visual Studio