Strenge regels moeten geweld rond VIP-tafels beachclubs Bloemendaal indammen

BLOEMENDAAL - Het is voorbij met zwart geld aan de VIP-tafels in de strandtenten in Bloemendaal. Voortaan kunnen drank en andere consumpties alleen nog met bankpasjes worden afgerekend. Ook worden de tafels continu gefilmd en geldt er voor de gasten aan tafel een minimumleeftijd van achttien jaar.

Na een reeks geweldsincidenten in strandtenten in de afgelopen jaren trekt de gemeente Bloemendaal de teugels vanaf deze week aan. Bij de gevechten in de horecagelegenheden werden soms drankflessen als wapens gebruikt, aldus de gemeente.

Criminelen aan de VIP-tafels pochten vaak met grote hoeveelheden drank, zo beweren burgemeester en wethouders. Jonge gasten worden vaak meegenomen naar deze feesten om ze te paaien en te proberen ze te ronselen voor crimineel werk. Daarom geldt vanaf nu ook een legitimatieplicht.

Gasten die naar de VIP-tafels komen, moeten voortaan extra goed worden gecontroleerd door de beveiliging. Camerabeelden worden negen dagen bewaard als er een incident is geweest. Horecagelegenheden die de regels niet naleven, ziet de gemeente als overtreders van de exploitatievergunning. Daar staan zware sancties als tijdelijke sluiting op.

Witwassen

Bloemendaal is de tafels zat, maar verbieden zat er niet in. Ze moeten aan banden, want VIP-tafels hebben volgens de gemeente aantrekkingskracht op 'personen met criminele antecedenten'. Er komen risico's bij kijken voor de openbare orde en veiligheid vanwege excessief geweld, het rekruteren van jonge criminelen en witwassen.

VIP-tafels zijn bij feesten duurder dan andere tafels en bieden de gasten extra services. Soms zit de drank bij de prijs voor de tafel inbegrepen.

Burgemeester Elbert Roest heeft de bevoegdheid om een strandtent, Mocht er opnieuw een incident rond een VIP-tafel plaatsvinden, heeft burgemeester Elbert Roest de bevoegdheid VIP-tafels in de betreffende strandtent volledig te verbieden.

