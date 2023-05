Uitwedstrijd tegen NEC morgen zonder AZ-supporters na rellen: "Vrees voor herhaling"

Bij de wedstrijd tegen NEC in het stadion in Nijmegen worden morgen geen AZ-supporters toegelaten. De driehoek in die stad heeft dit besloten na de ongeregeldheden in het Alkmaarse stadion afgelopen donderdag, meldt een woordvoerder aan NH. Er is nog niemand opgepakt voor de rellen en de daders zouden kunnen afreizen naar de wedstrijd.

Burgemeester Hubert Bruls kwam in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie tot het besluit om de uitsupporters te verbieden, nadat hooligans van AZ in het Alkmaarse stadion fans van West Ham United te lijf zijn gegaan tijdens de halve finale van de Conference League. "Omdat er op deze korte termijn nog geen vervolging mogelijk is geweest van supporters die zich tijdens die wedstrijd hebben misdragen, er geen duidelijkheid is over de intenties van deze supporters en deze supporters ook af zouden kunnen reizen naar Nijmegen voor de wedstrijd tegen N.E.C", zo schrijft de burgemeester in een persbericht. Door de 'laagdrempeligheid van de ongeregeldheden in Alkmaar' is de vrees voor herhaling in Nijmegen groot. "Het toelaten van deze supporters is daarmee een groot risico voor de veiligheid van goedwillende supporters." De burgemeester zegt te betreuren dat het nodig is om deze maatregel te nemen.

"Wij gaan binnenkort beelden van verdachten openbaar maken" Politie Noord-Holland

"Omdat hiermee de vele goeden onder de kwaden moeten lijden. In principe is Nijmegen voorstander van het toelaten van zoveel mogelijk (uit)supporters. Dat de incidenten zo kort voor deze wedstrijd hebben plaatsgevonden, maakte het niet meer mogelijk om andere passende maatregelen te nemen." NEC laat in een reactie weten: "Er is uiteraard altijd intensief contact tussen clubs voorafgaand aan wedstrijden. Wij gaan voor een goed wedstrijdverloop en dito organisatie", reageert een woordvoerder. Er is dus nog niemand gearresteerd voor de rellen, maar de beelden vanuit het stadion zijn wel binnen. Dat zegt een woordvoerder vandaag tegen NH. Op basis daarvan worden daders mogelijk geïdentificeerd. "Dit kan niet zonder consequenties."

Reactie AZ over gekochte kaarten Op hun site reageert AZ: "De gebeurtenissen en de gevolgen ervan zijn helaas een smet op deze week voor onze club en de achterban. We verzoeken onze supporters deze opgelegde beslissing ook te accepteren. En laten we de komende periode aangrijpen om de positieve kanten van de overwegend geweldige support gedurende dit seizoen weer de boventoon te laten voeren" Supporters die een kaartje hebben gekocht ontvangen een persoonlijk bericht, aldus AZ.