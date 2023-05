Prut an me leerze van Oôs Joôs verovert eerste plek NH Radio Top 100

Terwijl de nuchtere bandleden Kees Klaver en Edwin de Weerd, ook wel gebroeders Knoin, nog een biertje openen, krijgen ze de enige echte NH Radio Top 100 bokaal in handen. Ze zien het als een kroon op hun muziekwerk. "We beleven een gouden tijd nu. Volle zalen en ontzettend veel boekingen", vertelt Kees.

Prut an me leerze is niet het enige nummer in de NH Radio Top 100. Ook Blote biene toid en Vader studdert prijken in de bovenste helft van de ranglijst. Edwin en Kees zien hun fanschare groeien. "Na corona ging het helemaal los."

Maar ze hebben ook gevraagd aan hun fans om een stem uit te brengen, daar willen ze hen voor bedanken. "Ze hebben het skoftig veel gedaan. We willen ze allegaar vreselijk onwijs bedanken. West-Friesland staat weer dikgedrukt op de Noord-Hollandse kaart."

Top 100

NH Radio stond gister de hele dag in het teken van de Top 100, die jaarlijks op Hemelvaartsdag wordt gehouden. Allerlei Nood-Hollandse artiesten komen in de ranglijst voorbij, van BZN tot aan Gerard Joling.

