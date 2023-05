Dit is de NH Radio Top 100

Presentatoren van NH Radio bellen de hele dag door elk uur met een gelukkige stemmer, die een goodiebag thuisgestuurd krijgt. Ook spreken ze elk uur met een artiest die in de lijst staat.

100 Bon Gepakt - Donnie & Rene Froger

99 Ik kan het niet alleen - Dijk

98 Rosie - Claw Boycs Claw

97 Just an illusion - BZN

96 Iedereen doet 't - Robert Long

95 Malle Babbe - Rob de Nijs

94 Song for the children - Oscar Harris

93 In the Dutch mountains - Nits

92 Morgen wordt fantastisch - Acda & De Munnik

91 Pak maar mijn hand - Nick & Simon

90 Niemand in de stad - Dijk

89 Ik voel me zo verdomd alleen - Danny de Munk

88 End of the show - Cats

87 Als je haar ziet - 3J's

86 Down man - Brainbox

85 Father and friend - Alain Clark

84 Als het vuur gedoofd is - Acda & De Munnik

83 Geloven in het leven - 3J's

82 Zing met me mee - Gerard Joling

81 We zijn toch op de wereld om mekaar te helpen - Adèle, Leen & Piet

80 Droomland - Paul de Leeuw & André Hazes

79 Dansen op de vulkaan - Dijk

78 Hair - Zen

77 k heb je lief - Paul de Leeuw

76 Lying al the time - Outsiders

75 La Comparsa - Maskers

74 Heb de hele nacht liggen dromen - Wolter Kroes

73 Ze huilt maar ze lacht - Maan

72 Air - Ekseption

71 The Opera - Dizzy Man's Band

70 Prikkebeen - Boudewijn de Groot & Elly Nieman

69 Binnen zonder te kloppen - Dijk

68 Scarlett ribbons - Cats

67 Mooi Volendam - Canyon

66 Een meisje van zestien - Boudewijn de Groot

65 Ridin' on the L & N - Bintangs

64 Verdomd ik wil je - Bastiaan Ragas

63 Big city - Tol Hansse

62 Het werd zomer - Rob de Nijs

61 Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder - Ramses Shaffy

60 Zeilen op de wind - Purper

59 Make it A Memory - Krezip & Danny Vera

58 Saturday night - Herman Brood

57 Hocus pocus - Focus

56 Als het golft - Dijk

55 De nozem en de non - Cornelis Vreeswijk

54 Het land van Maas en Waal - Boudewijn de Groot

53 Laat me/vivre - Alderliefste, Liesbeth List & Ramses Shaffy

52 Kleine jongen - André Hazes

51 Leef - André Hazes JR

50 Ik wou dat ik jou was - Veldhuis & Kemper

49 Laat me alleen - Rita Hovink

48 Love me just a little bit more - Dolly Dots

47 Als de morgen is gekomen - Jan Smit

46 Paloma Blanca - George Baker Selection

45 Bloedend hart - Dijk

44 Ladada (Mon Dernier Mot) - Claude

43 Mon Amour - BZN

42 Iedereen is van de wereld - Scene

41 Ruthless queen - Kayak

40 Bloed zweet en tranen - André Hazes

39 Samen zijn - Willeke Alberti

38 Welterusten meneer de president - Boudewijn de Groot

37 Geef mij je angst - André Hazes

36 Kalverliefde - Robert Long

35 Fluiten - Bob Fosko

34 Blote biene toid - Oos Joos

33 Zeg maar niets meer - André Hazes

32 Je loof tegen mij - Drukwerk

31 One way wind - Cats

30 De clown - Ben Cramer

29 Little green bag - George Baker Selection

28 De vondeling van Ameland - Boudewijn de Groot

27 Als de zon schijnt - André van Duin

26 Zij gelooft in mij - André Hazes

25 t Is stil in Amsterdam - Ramses Shaffy

24 House for sale - Lucifer

23 Zuid Afrika - Karin Bloemen

22 Testament - Boudewijn de Groot

21 You - Ten Sharp

20 Als ze er niet is - Dijk

19 De Vlieger - André Hazes

18 Vluchten kan niet meer - Frans Halsema & Jenny Arean

17 Vader studdert - Oos Joos

16 Mijn allergrootste fan - André van Duin

15 Avond - Boudewijd de Groot

14 Voor altijd - André van Duin

13 Foto van vroeger - Rob de Nijs

12 Laat me - Ramses Shaffy

11 Lea - Cats





Benieuwd naar de top 10? Luister op Hemelvaartsdag naar NH Radio.