Oôs Joôs repeteert voor het eerst in 1,5 jaar: "Kunnen niet wachten om te spelen"

Voor het eerst in anderhalf jaar hebben de bandleden van Oôs Joôs hun instrumenten opgepakt en samen gerepeteerd in Berkhout. De Westfriese band - bekend van hits als Bloemkôle, Prut an me leerze, en Bier en zwere sjek - heeft door de coronapandemie alle optredens in de afgelopen tijd moeten afzeggen. "Wij kunnen niet wachten om weer met elkaar te spelen", vertelt zanger Gert Knoin aan WEEFF-verslaggever Gavin Mooij.

Het laatste optreden van de populaire Westfriese band was in november 2019, in Dolleburg in De Goorn. Sindsdien hebben de mannen ook niet meer gerepeteerd en hebben sommige bandleden elkaar zelfs al anderhalf jaar niet meer gezien. "Het is nu echt sinds ruim anderhalf jaar dat de versterkers klaar staan", vertelt bassist Simon Knoin.

Hoewel ze voor de eerste keer weer kunnen repeteren, is de hele band nog niet compleet. "Een van de gitaristen is er nog niet bij", aldus Simon. "Die heeft geen corona, maar z'n hand is in het ongerede geraakt. Dat is hopelijk wel weer over tegen de tijd dat we gaan optreden."

Nieuw materiaal

Veel artiesten hebben in het afgelopen jaar gebruikt gemaakt van de tijd die ze over hadden en zijn de studio ingedoken voor nieuwe muziek. Ook Oôs Joôs zegt ideeën te hebben voor nieuwe nummers, maar wil eerst kijken of ze het oude materiaal nog in de vingers hebben.

"We gaan eerst maar eens 'het lessie' ophalen", doelt zanger Gert Knoin op de oude nummers. "Want het is we echt héél lang geleden dat we met elkaar gespeeld hebben." Bassist Simon Knoin: "We gaan eerst maar eens kijken of we bijvoorbeeld Bloemkôle nog kunnen spelen. Daarna gaan we bekijken of we nog iets nieuws gaan bedenken. Maar het is nu zo lang geleden dat het oude werk ook bijna weer nieuw is."

Volgens de bassist willen mensen tijdens de optredens toch graag het oude werk horen, maar sluit hij niet uit dat, als de band weer optredens geeft, er nieuwe nummers op de setlist verschijnen. "Daar komen ze voor. Dan krijg je het ook."

Optreden zonder maatregelen

Het eerste optreden van Oôs Joôs staat al voorzichtig met potlood in de agenda geschreven: op 4 juli 2021 tijdens kermis Zandwerven. "Maar dat is wel heel enthousiast", zegt zanger Gert Knoin. "We kunnen eigenlijk alleen spelen als de anderhalvemeter maatregel weg is. Want ja, anderhalve meter afstand houden bij een concert van ons is niet te doen.", vult Simon aan. "We hebben alleen anderhalve meter bier nodig. Dat houden we erin, maar voor de rest..."

Bekijk hieronder de beelden van de eerste repetitie van Oôs Joôs in anderhalf jaar tijd: