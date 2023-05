Regenboogvlag in prullenbak houdt deelnemers Pride Walk Haarlemmermeer niet tegen

Nederlanders zijn de afgelopen paar jaar niet positiever gaan denken over lhbti'ers, bleek uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Sinds 2017 is het aantal Nederlanders dat positief staat tegenover homo- en biseksualiteit zelfs afgenomen van 78 naar 76 procent.

Als we naar een periode van vijftien jaar kijken, zijn Nederlanders wel positiever gaan denken over homo- en biseksualiteit. Nederland is, in vergelijking met de opvattingen in andere Europese landen, zelfs vooruitstrevend te noemen: alleen in IJsland zijn de inwoners positiever over homo- en biseksualiteit.