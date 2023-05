Zeven auto's op elkaar geklapt op N242 bij Alkmaar

Op de N242 bij Alkmaar zijn vanmorgen rond 6.40 uur zeven auto's betrokken bij verschillende botsingen. Het zorgde voor flink wat file, maar ondertussen is de weg weer open.

Een getuige meldt aan NH dat een bestuurder een vrachtwagen over het hoofd zag toen zij wilde wisselen van rijstrook. Door de klap die dit veroorzaakte, zou er een wiel afgebroken zijn. Op de andere rijbaan werd daarom hard geremd, waardoor verschillende auto's op elkaar botsten.

De politie kan deze oorzaak nog niet bevestigen. "Er zijn in totaal zeven auto's betrokken bij verschillende kop-staartbotsingen", zegt de woordvoerder. "Er zijn twee mensen nagekeken in de ambulance. Er is niemand gewond geraakt."

