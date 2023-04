Gruwelkruising Winkel / N242 opnieuw op de tekentafel voor extra veiligheid

De provincie Noord-Holland gaat dit najaar opnieuw aan de slag met de kruising ’t Hoefje/Boomgaardweg en de oprit naar de N242 bij Winkel. Er gebeuren veel ongevallen op de kruising van de weg het dorp uit naar de oprit van de N242. Om dit aan te pakken heeft de gemeente samen met de provincie en in overleg met de politie een aantal maatregelen bedacht. Daarvoor wordt een schetsontwerp gemaakt en met de bewoners besproken.

De kruising is al jaren berucht. Ondanks dat er van alles aan is gedaan om dit veiliger te maken gebeuren er regelmatig ongelukken. Zo zijn onder andere verkeersborden weggehaald en verplaatst, maar dat lijkt onvoldoende te werken. Ook de laatste gedeeltelijke wegafzetting, de rood-witte 'schildjes', zijn onlangs weggehaald omdat het nauwelijks effect had, zegt wijkagent Bas Dirkmaat.

Trend

"Deze locatie begint een trend te worden met aanrijdingen", schreef Dirkmaat vorig jaar op Twitter. "Let goed op daar." De ongelukken gebeuren meestal wanneer mensen vanaf de Boomgaardweg komen, het Hoefje oversteken en N242 op willen rijden. Bij de eerste oversteek gaat het vaak nog goed, maar bij de tweede oversteek botsen ze op verkeer van rechts.