Auto slaat over de kop op N242 bij Alkmaar

Een automobilist botste vannacht bij de N242 bij Alkmaar tegen de vangrail en sloeg over de kop. Door de schade werd de provinciale weg enige tijd afgesloten.

Het eenzijdige ongeluk vond plaats rond 5.00 uur ter hoogte van de Huygendijk, op de grens van Alkmaar en Heerhugowaard, meldt Alkmaar Centraal.

De automobilist bleef ongedeerd en is door de politie meegenomen voor een alcoholtest. De precieze toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk en wordt onderzocht door de politie. Een deel van de vangrail moet worden vervangen, de auto is geborgen.