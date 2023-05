Jong AZ pakt driepunter tegen Jong Ajax

De beloftenclash tussen Jong Ajax en Jong AZ is gewonnen door de Alkmaarders. Doelpunten van Zico Buurmeester en Iman Griffith waren voldoende. Ar'Jany Martha scoorde nog wel de aansluitingstreffer, maar het was niet genoeg: 1-2.

Misehouy was de openingsfase de meest gevaarlijke man, want even later kuste zijn schot de lat. Voor de rust kroop Jong AZ echter uit zijn schulp. Yusuf Barasi kreeg een opgelegde kans na een combinatie met Fedde de Jong. Doelman Thom de Graaff was scherp en tikte de kopbal uit het doel.

Het begin van Jong AZ was echter dramatisch. Een afstandsschot van Gabriel Misehouy werd verkeerd ingeschat door Hobie Verhulst en Jaydon Banel schoot raak. Hij stond echter in buitenspelpositie en ging het feest niet door.

De Alkmaarse beloften kwamen in de tweede alsnog op voorsprong. Ditmaal was er een een-tweetje tussen Zico Buurmeester en Barasi. Buurmeester, die gisteravond nog in Londen was, maakte de openingsgoal. De ingevallen Ernest Poku kreeg vervolgens een grote mogelijkheid om de score uit te breiden, maar schoot net naast.

Uiteindelijk was het Iman Griffith, die twee minuten later wel raak schoot: 0-2. Ar'Jany Martha maakte het nog even spannend in de slotfase met een doelpunt, maar Jong AZ nam de punten mee terug naar Wijdewormer.

Jong AZ sluit het seizoen volgende week af tegen ADO Den Haag, terwijl Jong Ajax Heracles Almelo van de titel af kan houden.

Opstelling Jong Ajax: De Graaff; Regeer, Aertssen, Warmerdam, Gooijer; Vos, Misehouy, Hlynsson (Muzambo/46); Martha, Rasmussen, Banel

Opstelling Jong AZ: Verhulst; Postma, Schouten, Engel, Stam; Twisk, Buurmeester (Smit/65), De Jong; Griffith, Barasi (Kewal/81), Daal (Poku/65)