Handbalster Huele terug op het oude nest van SEW

"Vanwege de reistijd en de huidige trainersstaf keer ik graag terug naar SEW", licht Huele toe. Dit seizoen speelde de Noord-Hollandse met Quintus in de Europacup en dat smaakt naar meer. "Ik zou graag nogmaals in Europa willen spelen en met dit team werken naar een kampioenschap. Mijn droom blijft ook nog steeds om in het buitenland te handballen."

Trainer Michael Vijverberg is ook zeer content met de transfer van Huele. "We halen met Lysanne een speelster terug, die enorm gedreven is. Ze wil alleen maar beter worden, dat is de mentaliteit waar we bij SEW mee vooruit kunnen."

