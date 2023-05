Staartje Jong Volendam - IJsselmeervogels op 16 mei achter gesloten deuren

De scheidsrechter staakte de wedstrijd in de tweede divisie volgens de reglementen twee keer. De eerste staking was een tijdelijke na ruim een uur spelen. Toen er voor de tweede maal een beker bier op het veld werd gegooid, was het over en sluiten. Bij een 3-3 stand waren er toen nog drie minuten te spelen. Het einde van de wedstrijd ging bovendien gepaard met ongeregeldheden op de tribune waar rake klappen werden uitgedeeld. De KNVB heeft die gebeurtenissen nog in onderzoek.

De uitslag van de wedstrijd is bepalend in de strijd tegen degradatie. Jong FC Volendam móet winnen om niet te degraderen. IJsselmeervolgels heeft de punten keihard nodig om de nacompetitie te kunnen ontlopen. Overigens zijn de wedstrijden die daarvoor dit weekend gespeeld worden ook van belang. Jong Volendam speelt zondag in Tiel tegen een andere degradatiekandidaat TEC. IJsselmeervogels treft op De Westmaat middenmoter Noordwijk.