Samenvatting: VOC plaatst zich dankzij nieuwe zege op SEW voor finale landstitel

De handbalsters van VOC hebben zich geplaatst voor de eindstrijd om het landskampioenschap. De Amsterdamse formatie van Rachel de Haze was net zoals vorige week veel te sterk voor SEW uit Nibbixwoud. Door de 31-25 zege is VOC nu niet meer te achterhalen in Kampioenspoule B.

Samenvatting VOC - SEW - NH Nieuws

Vorige week boekte VOC al een klinkende 37-22 zege op provinciegenoot SEW. De opponent uit West-Friesland was ook vandaag in de hoofdstad een maatje te klein voor VOC. Bij rust was er al een gat van acht punten tussen beide ploegen: 17-9. In de tweede helft probeerde SEW nog wel wat terug te doen, maar de formatie van trainer Michael Vijverberg kon het gat nooit kleiner maken dan vijf punten. Uiteindelijk bleek het verschil te groot tussen beide ploegen en liep VOC uit naar een soevereine 31-25 overwinning. Tekst loopt door onder de video.

SEW-aanvoerster Danique Boonkamp ziet dat VOC een maatje te groot is - NH Nieuws

Play-offs Door de zege is VOC niet meer te achterhalen in de Kampioenspoule B. VOC won al zijn wedstrijden en kan zich gaan opmaken voor de play-offs om het landskampioenschap. Tegenstander hierin zal, net zoals vorig jaar, Venlo zijn. De wedstrijden in best of three-series zullen plaatsvinden op 20 mei, 27 mei en indien nodig op zaterdag 3 juni. Tekst loopt door onder de video.

VOC-aanvoerster Jill Kooij kijkt vooruit naar de play-off finale tegen Venlo - NH Nieuws