Sport nl Samenvatting: VOC in Noord-Hollandse handbaltopper met pijn en moeite langs SEW

VOC heeft vanavond in de handbal eredivisie gewonnen van provinciegenoot SEW. In Sporthal Elzenhagen in Amsterdam-Noord werd het 33-32 voor de thuisploeg. De formatie van Rachel de Haze stond ver in de tweede helft zeven punten voor, maar liet de tegenstander uit Nibbixwoud nog akelig dichtbij komen.

VOC, de koploper van de eredivisie, begon sterk aan het duel tegen de nummer drie uit Nibbixwoud. Mede dankzij drie snelle doelpunten van Romé Steverink liepen de Amsterdammers in de openingsfase al gelijk uit naar een 7-3 voorsprong. SEW knokte zich echter langszij en nam bij de rust zelfs brutaal de voorsprong: 16-17. In de tweede helft ging het op en neer en was het stuivertje wisselen voor de leiding. Halverwege de tweede helft gaf VOC wat extra gas en sloeg het toch weer een gaatje.

Voorsprong verdampt VOC liep uit naar een voorsprong van zeven punten en zodoende leek het duel beslist. De West-Friese formatie van trainer Michael Vijverberg beet zich opnieuw vast in VOC en het gat van zeven werd zelfs teruggebracht tot één punt: 32-31. Een rake treffer van Zola Amsen zorgde uiteindelijk in de slotseconden weer voor een verschil van twee. Dit gat kon SEW niet meer dichten en dus ging de overwinning naar de vice-landskampioen. VOC blijft zodoende koploper in de eredivisie. SEW vinden we terug op plek drie.