Trotse koploper VOC verlengt contract met trainer Rachel de Haze

"In de afgelopen jaren heeft Rachel bewezen heel goed jonge talentvolle speelsters klaar te kunnen stomen voor het hoogste niveau in Nederland", schrijft de club in het persbericht. "Veel talenten hebben daardoor ook een stap kunnen zetten naar topploegen in het buitenland. Daarnaast weet zij elk seizoen weer een sterk team neer te zetten, wat meedoet om de prijzen."

Onder leiding van De Haze werd VOC afgelopen jaar tweede van Nederland. In de finale moest haar ploeg het hoofd buigen voor Venlo, dat over twee wedstrijden te sterk was. Dit seizoen gaat VOC aan kop in de eredivisie. De Haze speelde zelf jarenlang als speelster bij VOC en is sinds de zomer van 2021 de coach van de Amsterdammers.