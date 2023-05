Kudus en Berghuis trainen weer mee, maar zijn onzeker voor FC Groningen

Ajax beschikt zondagmiddag tegen FC Groningen over een vrijwel volledig fitte selectie. Steven Berghuis en Mohammed Kudus doen weer mee met de groepstraining. Toch houdt trainer John Heitinga wat betreft hun inzetbaarheid wat slagen om de arm, zo bleek vanmiddag op de persconferentie in Amsterdam.

Kudus keerde in de Noord-Hollandse derby tegen AZ terug in de basis, nadat hij vier wedstrijden had gemist. Berghuis ontbrak in die wedstrijd. Hij had een blessure opgelopen in de bekerfinale tegen PSV. "Ze hebben beiden vandaag het merendeel van de training meegedaan, maar het is afwachten of ze zondag kunnen spelen."

Ajax kan beide spelers goed gebruiken tegen FC Groningen, aangezien de Amsterdamse club nog in een spannende strijd is verwikkeld met AZ om plek drie. Die notering geeft over drie wedstrijden recht op play-offs voor de Europa League. "Je zal je ook nu weer op moeten laden", zegt Heitinga daarover. "De belangen zijn namelijk groot. Niet alleen voor de club, maar ook voor de spelers individueel. Die willen stappen maakt, dus dan gaat het om op welk podium je speelt."

Brian Brobbey

Heitinga geeft de laatste drie duels steevast de voorkeur aan Brian Brobbey als spits. Hoewel de aanvaller op de beslissende momenten niet succesvol was, kan hij Heitinga wel bekoren. "Hij heeft de laatste duels heel veel scherpte getoond. Daarnaast was hij gevaarlijk met zijn diepte. De goals bleven helaas uit, maar ik werd er wel vrolijk van. "

De aftrap van het duel tussen FC Groningen en Ajax is zondagmiddag om 14.30 uur.