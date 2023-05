Eerste 'Nouri-AED' geplaatst, met Ajax logo

De Nouri Foundation en Ajax onthullen vandaag samen op het A. Nouriplein in Nieuw-West de eerste Nouri-AED. In samenwerking met de Hartstichting worden er in totaal 34 AED's geplaatst, verspreid over het hele land. In 2017 kreeg Abdelhak Nouri tijdens een wedstrijd van Ajax een hartstilstand, waar de voetballer zwaar hersenletsel aan over heeft gehouden. Een AED had hem mogelijk kunnen helpen.