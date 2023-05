Onfortuinlijke Ünüvar per direct terug naar Ajax

Naci Ünüvar keert per direct terug bij Ajax, dat meldt de Amsterdamse club op de eigen website. Het talent uit Zaandam was verhuurd aan het Turkse Trabzonspor, maar vanwege een blessure komt Ünüvar nu eerder terug naar Nederland.

Ünüvar werd deze zomer voor één seizoen verhuurd aan de huidige nummer zeven van de Turkse Süper Lig. De 19-jarige middenvelder kwam in totaal tot 258 minuten in de Turkse competitie. Ünüvar gaf hierin één assist en scoorde ook eenmaal. Daarnaast mocht hij twee keer invallen in de Europa League en deed hij ook twee keer mee in het Turkse bekertoernooi. In dat toernooi scoorde Ünüvar twee doelpunten.

Vanwege een blessure komt de creatieve middenvelder dit seizoen niet meer in actie en keert zodoende voortijdig terug naar Ajax. De Amsterdamse club maakt niet bekend welke blessure Ünüvar heeft opgelopen in Turkije