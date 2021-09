Jong Ajax met speels gemak langs MVV dankzij Danilo en Ünüvar

In de openingsfase van het duel combineerden de Amsterdamse talenten er lustig op los, maar konden ze moeilijk een gaatje vinden in de stugge defensie van MVV. De gasten probeerden juist op de counter voor gevaar te zorgen en na 22 minuten slaagden ze daar voor het eerst in.

Strafschoppen

Devyne Rensch hield in het strafschopgebied Mart Remans overduidelijk vast en scheidsrechter Pérez wees direct naar de stip. Aanvoerder Sven Blummel van MVV kon het buitenkansje echter niet verzilveren omdat doelman Charlie Setford de bal uit de onderhoek plukte.

Tien minuten later ging de bal ook aan de overkant op de strafschopstip. Victor Jensen werd gevloerd in de zestien en dus kreeg ook Jong Ajax een uitgelezen kans vanaf elf meter. In tegenstelling tot Blummel schoot Danilo wel raak en zorgde de Braziliaan zo voor de 1-0. Vlak voor het verstrijken van de eerste helft wist Ünüvar na een mooie aanval ook nog de tweede van de Amsterdammers te maken. De linksbuiten schoot via de binnenkant van de paal de 2-0 binnen.

