Dode erf Medemblik: tweetal verdacht van samen ombrengen Kroatische Herni (54)

De twee 28-jarige verdachten werden op maandag 13 maart opgepakt door de politie. Ze komen uit Amsterdam en Diemen. Ze zijn voorlopig de enige verdachten in het onderzoek. Het Openbaar Ministerie laat weten dat er niemand anders is aangehouden.

De 54-jarige Henri Herni Lukačević kwam eind september door een misdrijf om het leven. Hij werd gevonden op een erf aan de Vereweg. Dagenlang is er onderzoek gedaan op het terrein. Het was een komen en gaan van agenten en rechercheurs in witte pakken.

Voor de rechter

Waarom Henri om het leven is gebracht, is nog altijd onduidelijk. Op 19 en 26 juni moeten beide verdachten voor het eerst voor de rechter verschijnen. Dan zal in een tussentijdse zitting duidelijk worden hoe het onderzoek naar de dood van de Kroaat verloopt en of de verdachten langer vast blijven zitten.