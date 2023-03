Verdachten dood 54-jarige Kroaat in Medemblik blijven langer vastzitten

De twee mannen, uit Diemen en Amsterdam, worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 54-jarige Kroaat. Eerder liet de politie weten dat dit voorlopig de enige verdachten zijn en dat verder onderzoek nodig is om te kijken wat hun rol bij de dood van Lukačević precies is.

Op 27 september kwam het slachtoffer door een misdrijf om het leven. Dagenlang werd er onderzoek gedaan op en rondom het erf waar hij werd gevonden. Waarom hij om het leven is gebracht, is nog steeds onduidelijk.

De vondst van de man riep eerder veel vragen op. Er gingen geruchten over een afrekening in het criminele circuit of een drugslab. In oktober werd in een uitzending van Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak besteed. Dat leverde toen twee tips op.

De mannen blijven nog zeker twee weken vastzitten.