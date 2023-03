Twee mannen aangehouden na dood van Kroaat op erf in Medemblik

De twee mannen zitten in volledige beperking. Dat heeft de politie vandaag laten weten. Ze zijn voorlopig de enige verdachten en de politie onderzoekt verder wat hun rol is bij de dood van de Kroaat.

De Kroatische man kwam op 27 september door een misdrijf om het leven. Wat er met hem is gebeurd, en wat de aanleiding was, is nog steeds onduidelijk.

Veel vragen

Er zijn veel vragen rondom het misdrijf. Er gingen geruchten over een afrekening in het criminele circuit of een drugslab. In oktober werd in een uitzending van Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak besteed. Dat leverde toen twee tips op.

De rechter-commissaris bepaalt donderdag of de verdachten langer blijven vastzitten.