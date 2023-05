Strengere regels voor riviercruiseschepen in Hoorn lijken vruchten af te werpen

Omwonenden klagen al langere tijd over overlast en stank die de riviercruiseschepen zouden veroorzaken. Om daar iets aan te doen nam de gemeente Hoorn in de afgelopen jaren de nodige maatregelen. Zo kwamen er walstroompunten, afvalcontainers en werden grote touringcars in de ban gedaan.

Ook Bram Nijenhuis van Watertaxi Hoorn merkt dat de overlast in het havengebied is afgenomen. "Voorheen hadden we nog geen walstroom, maar draaiden er (diesel)generatoren. Die gaven veel overlast en stank, maar dat is nu veel beter geregeld", zegt hij.

Volgens Nijenhuis herstelt het toerisme zich nu de riviercruiseschepen wéér naar Hoorn komen. "We zouden de komst van de schepen juist moeten toejuichen. Toeristen gaan de stad in voor een rondvaart, wandeling of proeverij. Het levert Hoorn veel op. Zolang er gehandhaafd en gefaciliteerd wordt, voorzie ik geen problemen."

Verpest stadsgezicht

Niet iedereen is even enthousiast. Een van hen is Hilde van Bewonersvereniging Havenkwartier. Ondenkbaar vindt ze het, dat het uitzicht op de oude gevangenis 'verpest' zou worden door de riviercruiseschepen. "We voeren al langer strijd om de schepen de andere kant op te krijgen, ter hoogte van het Julianapark en De Schelphoek. Ze liggen pal voor de oude gevangenis, waardoor een stukje geschiedenis verscholen raakt."

Toch ziet ze een verschil met voorgaande jaren: "Er is inderdaad minder overlast, nu er walstroom is. Maar ook dat is te weinig, gezien de hoeveelheid schepen die zullen aanmeren." Ze pleit dan ook voor een uitbreiding van de walstroompunten.

Het is iets wat omwonende Waalko ook beaamt. Hij woont aan het Oostereiland en ziet de schepen liever ergens anders. "Ze zijn groot en massaal. We zijn er inmiddels allemaal wel aan gewend geraakt, maar het is en blijft een lelijk ding. Het zorgt voor massarecreatie, die moet je in een oude stad niet hebben."

Goed voor economie?

Al die schepen levert Hoorn veel op. Zo betalen de schepen havengeld, moeten ze bevoorraad worden en geven de toeristen geld uit in de winkels. Maar of het ten goede komt aan de lokale economie, betwijfelt Hilde. "Het klinkt heel leuk en aantrekkelijk, maar de werkelijkheid is anders. Veel ondernemers die ik heb gesproken, geven aan dat het wel meevalt. Toch blijft de gemeente volhouden dat dat wel zo is."

Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat de riviercruiseschepen een boost aan de lokale economie kunnen geven. Toch plaatst ze er een kanttekening bij. "Of dit daadwerkelijk zo is, is afhankelijk van het programma dat de schepen in Hoorn hebben. We zijn voornemens om een onderzoek uit te laten voeren naar het effect op onze lokale economie."