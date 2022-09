Zorgen om lozing afvalwater in havengebied Oostereiland, klachten stapelen zich op

"De stank is niet prettig." Bewoners aan de Krententuin en Oostereiland zijn het zat. Ze maken zich zorgen over de kwaliteit van het water, omdat riviercruiseschepen 'grijs' afvalwater lozen in het havengebied. GroenLinks springt in de bres en heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld.

Het is een probleem dat al jaren speelt. GroenLinks trekt inmiddels aan de bel. Het lozen van ongezuiverd toiletwater vanuit pleziervaartuigen in het oppervlaktewater mag niet, zo valt er te lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Toch ziet Jeroen van Appeldoorn, die namens de bewoners spreekt, met lede ogen toe hoe het grijze afvalwater wordt geloosd in het havengebied. Het gaat om grote hoeveelheden.

De klachten en meldingen stapelen zich op. "Er zijn dit jaar alleen al 100 meldingen gedaan. Niet alle cruiseschepen gaan laks om met de regelgeving. De havendienst probeert het op te lossen, maar kunnen niet overal tegelijk zijn", aldus van Appeldoorn. Ook het naleven van de regels is moeilijk te handhaven. "Boa's hebben geen bevoegdheden op het water."

Van Appeldoorn heeft zo zijn twijfels of het geloosde water wel zuiver is vanwege de geur. "Het is gewoon niet netjes wat er gebeurd. Ze zijn hier te gast. Ze lappen de regels aan hun laars."

Oplossingen

Een 'three strikes and you are out' zou volgens Van Appeldoorn een oplossing kunnen zijn. "Rederijen moeten elk jaar een reservering doorgeven. Mochten ze na meerdere overtredingen nog steeds afvalwater lozen, dan kan 'ie bijvoorbeeld ingetrokken worden." Ook het aanleggen van vuilwaterafgiftepunten zou het probleem kunnen oplossen.