Zaankanters kunnen honderden riviercruiseboten verwachten dit jaar

Er worden dit jaar 393 schepen verwacht aan de kades van Zaanstad. De grote drijvende hotels zorgen voor overlast bij de bewoners, maar de gemeente is er blij mee. De toeristen die op de schepen verblijven zijn namelijk goed voor de ondernemers in de stad en de regio.

Het is nu piekseizoen voor de riviercruiseschepen, met als gevolg een drukke kade in Zaandam. Mede omdat Amsterdam uitpuilt van het toerisme is er door de Metropool Regio Amsterdam afgesproken de riviercruiseschepen te spreiden over omliggende gemeenten. Met de groei van het aantal schepen groeit ook het aantal klachten in Zaandam.

Honderden riviercruises

In Zaandam hebben dit jaar 393 riviercruises een plekje gereserveerd aan de kade. De gemeente laat weten dat dit getal niet vast staat, het kunnen er nog meer óf minder worden. "Het klopt dat het bij de aanlegplaatsen voor schepen drukker is dan de afgelopen jaren. Dit zien wij ook en het heeft onze volledige aandacht", aldus de gemeente in een verklaring.

Nu corona definitief achter de rug lijkt te zijn, neemt het toerisme weer zijn oude vorm aan.

Zo waren er vorig jaar 333 riviercruises met een reservering. Een aantal dat in de jaren van de pandemie op 142 in 2021 en 125 in 2020 lag.

Overlast

Dat de schepen voor overlast zorgen bij omwonende, is bij de gemeente bekend. "Er zijn in de afgelopen weken meerdere meldingen van inwoners bij ons binnengekomen over cruiseschepen die de walstroomvoorzieningen niet gebruiken. Wij zijn hiervan op de hoogte", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Omdat op dit moment één van de kasten die stroom levert stuk is, zijn de boten ook afhankelijk van een eigen aggregaat. Dat zorgt voor geluid- en stankoverlast in de buurt. Om te voorkomen dat de kasten verkeerd gebruikt worden en dus stuk gaan zijn er onlangs gebruikershandleidingen in diverse talen opgehangen. Zaanstad hoopt op deze manier de defecten aan de elektriciteitskasten aan wal, in de toekomst de kunnen voorkomen.

Artikel gaat door onder de video