Uitblijven toerisme nekt enige souvenirwinkel Hoorn: "Eind dit jaar stoppen we"

HOORN - Nog een paar maanden en dan sluit de enige souvenirwinkel in Hoorn haar deuren. Toeristen zijn er nauwelijks en in combinatie met de hoge huur is eigenaresse Cindy de Jong genoodzaakt te stoppen. "Vorig jaar waren er nog grote groepen toeristen van cruiseschepen, die blijven allemaal weg dit jaar."

Nog geen twee jaar runt ze haar cadeau- en souvenirwinkel 'Onwais' aan het Breed in Hoorn. Een droom die na korte duur in duigen valt. De Jong: "Je begint geen winkel die je volledig verbouwd, om er binnen twee jaar mee te stoppen. Het is echt heel zuur." Tekst gaat verder onder de video:

Enige souvenirwinkel Hoorn stopt - NH Nieuws

"Sinds deze maand gaat het iets beter maar dat is niet genoeg. Amerikanen en Aziaten waren voor mij de belangrijkste klantengroep. En die zie ik nu nauwelijks meer", aldus De Jong. Het zijn vooral toeristen uit buurlanden die naar Hoorn komen. Cindy: "Er zijn dit jaar wel veel Duitsers, maar die komen elk jaar en kopen geen souvenirs. En ook Nederlanders die souvenirs kopen voor een reis naar het buitenland zie je nu veel minder." Weinig cruiseschepen Het uitblijven van de grote groepen toeristen, komt met name door de riviercruises die stil hebben gelegen. Van de gebruikelijke 500 riviercruiseschepen per jaar, komt er nu slechts een kwart de haven van Hoorn binnen. Voor winkels die sterk afhankelijk zijn van de toeristen in Hoorn is dat een flinke strop.

Rob van Loon, werkzaam bij het Zwitserse Globus Tours, begeleidt ongeveer driekwart van de schepen die aanmeren in de haven van Hoorn. Voor de gasten regelt hij tours in de stad. Sinds juni komen de cruises weer mondjesmaat op gang. Van Loon: "Mensen willen er weer op uit ondanks de pandemie. Maar ze willen wel veilig kunnen reizen en op de riviercruiseschepen kunnen coronamaatregelen redelijk makkelijk gewaarborgd worden." Ook al mogen er minder mensen mee aan boord, nagenoeg alle schepen zitten vol. Van Loon: "Waar we normaal tussen de 150 en 180 passagiers hebben, zijn dat er nu tussen de 100 en 120."

Voor reizigers van buiten Europa ligt de situatie anders. Amerikanen, Canadezen en Aziaten reizen op dit moment nauwelijks naar Nederland. Van Loon: "Internationale schepen komen nu niet meer. Dit zou het eerste jaar worden dat Amerikanen tot en met de wintermaanden zouden blijven, omdat ze steeds meer ontdekken dat Nederland niet enkel en alleen in het tulpenseizoen mooi is. Dat wordt nu een jaar uitgesteld." Internationaal Wijnand Baerken, havenmanager van Hoorn, bevestigt deze ontwikkeling. "Wat bovendien ook interessant is, is dat veel Amerikaanse bedrijven nu specifiek zouden gaan inzetten op de Aziatische toerist, door schepen volledig op hun behoeften in te stellen, met Chinese reisleiding en een Chinese keukenploeg. Dat gaat nu ook niet door." Juist voor de niet-Europeanen die Hoorn bezoeken zijn cruises een belangrijke manier om hier te komen, vult Van Loon aan. "Ze reizen het liefst georganiseerd. Veel van deze bezoekers komen daarom via riviercruises." Deuren dicht Voor de cadeau- en souvenirwinkel gaan de laatste maanden in. Met kerst sluit de winkel definitief. Cindy: "Niemand kan vertellen hoe lang corona nog door-ebt. Vanaf oktober gaat alles in de uitverkoop en dan hoop ik dat ik alle spullen kwijt raak."